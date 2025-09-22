Макгрегор рассказал, в каком раунде одержит победу на турнире в Белом доме
Ирландец уверен, что это будет в стартовом раунде
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор в социальной сети в очередной раз заявил о готовности выйти в октагон на турнире организации, который планируют провести в Белом доме в июле 2026 года.
Пророчество от Мистера Мака: Макгрегор победит нокаутом в первом раунде. Турнир UFC в Белом доме.
МакГрегор и Трамп стали бизнес-партнерами.
Поделиться