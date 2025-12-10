Олег Гончар

Боец UFC Конор Макгрегор объявил о запуске онлайн-казино RealBet.io, где он является совладельцем и лицом бренда. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Я всегда хотел владеть казино!» Конор Макгрегор

RealBet.io позиционируется как премиальная платформа с казино и live-казино.

Ранее в 2025 году Макгрегор участвовал в провальном криптопроекте REAL, который был закрыт. Ирландцу пришлось возвращать средства инвесторам.

Напомним, Макгрегор начал подготовку к возвращению в UFC в 2026 году.