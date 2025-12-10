Макгрегор запустил собственное онлайн-казино
Ирландец стал совладельцем и лицом бренда
около 2 часов назад
Конор Макгрегор
Боец UFC Конор Макгрегор объявил о запуске онлайн-казино RealBet.io, где он является совладельцем и лицом бренда. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Я всегда хотел владеть казино!»
RealBet.io позиционируется как премиальная платформа с казино и live-казино.
Ранее в 2025 году Макгрегор участвовал в провальном криптопроекте REAL, который был закрыт. Ирландцу пришлось возвращать средства инвесторам.
Напомним, Макгрегор начал подготовку к возвращению в UFC в 2026 году.
