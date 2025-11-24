Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в соцсети после прохождения курса лечения в мексиканской клинике.

Боец рассказал, что прошел терапию с использованием ибогаина — психоделического вещества, которое применяют для проработки глубоких психологических травм.

По словам Макгрегора, сеанс подействовал на него чрезвычайно сильно:

Это было невероятно, интенсивно и полностью открыло мне глаза. Мне показали, какой могла бы быть моя смерть, как скоро это могло произойти и как это повлияло бы на моих детей.

Бог пришел ко мне в Святой Троице. Иисус спустился с белых мраморных ступенек рая и увенчал меня короной. Я был спасен