«Иисус увенчал меня короной». Макгрегор — о влиянии психоделиков во время лечения в Мексике
Боец увидел свою смерть
21 минуту назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в соцсети после прохождения курса лечения в мексиканской клинике.
Боец рассказал, что прошел терапию с использованием ибогаина — психоделического вещества, которое применяют для проработки глубоких психологических травм.
По словам Макгрегора, сеанс подействовал на него чрезвычайно сильно:
Это было невероятно, интенсивно и полностью открыло мне глаза. Мне показали, какой могла бы быть моя смерть, как скоро это могло произойти и как это повлияло бы на моих детей.
Бог пришел ко мне в Святой Троице. Иисус спустился с белых мраморных ступенек рая и увенчал меня короной. Я был спасен
Макгрегор отметил, что находился под действием препарата 36 часов, после чего, по его словам, «проснулся самим собой».
