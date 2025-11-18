Макгрегор начал подготовку к возвращению в UFC в 2026 году
Команда ирландца уже формирует круг спарринг-партнеров
28 минут назад
& lt;drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="cbce9bde-1ae8-407d-8800-94e23b6067d8" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor"> & lt;/drupal-entity>& lt;p>Тренер бывшего двукратного чемпиона UFC & lt;strong>Конора МакГрегора Джон Кавана& lt;/strong> & lt;em>в подкасте Ариэля Хельвани& lt;/em> сообщил, что ирландец уже начал подготовку к возвращению в октагон в 2026 году.& lt;/p>& lt;p>По словам Каваны, МакГрегор активно тренируется и настроен пройти полноценный подготовительный цикл:& lt;/p>& lt;drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="93ab2eab-3e8b-423f-9172-c308936e1599" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor"> & lt;/drupal-entity>& lt;p>Тренер также добавил, что боец уже поручил подобрать соответствующих спарринг-партнеров и уверен в своем возвращении:& lt;/p>& lt;drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="9af77fb5-23e4-424d-9d7a-3d0cdd088e9b" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor"> & lt;/drupal-entity>& lt;p>& lt;a href="https://xsport.ua/ua/mma_s/news/makhrehor-ya-znayshov-spasinnya-v-relihiyi-i-hotovyy-povernutysya-v-oktahon/">МакГрегор: «Я нашел спасение в религии и готов вернуться в октагон»& lt;/a>.& lt;/p>& lt;drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="ea27f965-bc32-43b2-8b94-6790b19b4364" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor"> & lt;/drupal-entity>
