Медиасервис MEGOGO выпустил документальный фильм собственного производства «Тот, кто разрушил машину», основанный на истории украинской легенды ММА Игоря Вовчанчина – одного из самых известных бойцов без правил 90-х годов. В 2025 году его роль в голливудском байопике «Несломленный» исполнил трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Фильм доступен эксклюзивно на MEGOGO с 16 ноября без платы за просмотр. В фильме, в частности, включены архивные кадры эпохи боев без правил, когда они действительно оправдывали свое название. А также эксклюзивное интервью с Игорем Вовчанчиным, взятое спортивным комментатором Сергей Лукьяненко.

«MEGOGO – крупнейший спортивный вещатель страны, и для нас спорт – не просто контент, а ответственность. Мы ежедневно работаем с украинскими спортсменами, поддерживаем соревнования, развиваем трансляции, и поэтому естественно, что беремся и за другую важную миссию – хранить их историю. Игорь Вовчанчин заложил фундамент современных украинских единоборств. Он был тем, кто открыл двери в мир, когда никто даже не представлял, что украинец может быть символом страха для сильнейших спортсменов планеты. А дальше, вы уже знаете…

Этот фильм – не про бои. Он о памяти, достоинстве и наследственности. Мы хотим, чтобы украинцы знали своих героев, чтобы молодое поколение училось не на чужих легендах, а на своих. Поэтому мы открываем фильм в свободный доступ, чтобы имя Игоря Вовчанчина звучало так громко, как оно того заслуживает, и чтобы история нашей спортивной силы была зафиксирована здесь и сейчас», – говорит Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.

В центре сюжета – ключевые этапы карьеры Вовчанчина с фокусом на легендарном поединке 1999 года в Йокогаме против непобедимого американца Марка Керра. Бой, который должен был определить короля тяжеловесов ММА, и завершился ошеломляющим нокаутом от украинца.

Несмотря на эффектную победу, результат боя вскоре аннулировали из-за изменения правил. Этот скандальный эпизод, который стал личной драмой для Керра, лег в основу голливудского байопика «Несломленный». В нем роль Марка Керра исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон, а образ Игоря Вовчанчина воплотил украинский боксер, трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Через четверть века команда MEGOGO впервые провела откровенный разговор с самим «Убийцей гигантов» Игорем Вовчанчиным. Его личные воспоминания, рефлексии и оценки тех событий стали основой документальной работы.

«Тот, кто разрушил машину» пересказывает историю парня из харьковского поселка, который смог покорить самую вершину мирового ММА-бомонда. Им восхищались в Бразилии, Японии и США, одновременно о его карьере незаслуженно мало знают на Родине.

Над документальным проектом работала спортивная редакция, PR, маркетинговая и юридическая команды MEGOGO,

среди которых Валерия Толочина, Галина Макоклюй, Сергей Лукьяненко, Егор Васюхно. Продюсером и сценаристом картины выступил Юрий Гаврищак, а режиссером монтажа – Роман Михайлишин.