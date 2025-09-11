Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон объяснил свою резкую смену формы после съемок в фильме «Незламний»:

Вот вам немного предыстории: (режиссер) Бенни Сафди предложил мне роль после «Unbreakable», и примерно через 45 минут я сказал: «Я ваш куриный парень». Что это значит? Не раскрывая слишком много деталей, моя следующая роль — очень странный и эксцентричный 70-летний мужчина по прозвищу «Куринный Человек». Его лучший друг — тоже 70-летняя курица. Я невероятно рад возможности снова пройти через трансформацию, как это было в Smashing Machine.

Вот почему я худею — чтобы сыграть «Куринного Человека». Я ем меньше курицы. Это я в похудевшей версии. Я все еще в процессе и впереди еще долгий путь.