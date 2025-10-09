Олег Гончар

35-летний французский боец смешанных единоборств Сирил Ган, который выступает в тяжелом весе, поделился своим настроением перед титульным боем с действующим чемпионом UFC Томом Аспиналлом. Об этом он рассказал на YouTube-канале The National.

«Я уверен в этом поединке. Не хочу говорить, что будет после боя. Я хочу этот пояс и делаю все возможное в тренировочном лагере. Мои сильные стороны известны: я прекрасно двигаюсь, могу выдержать всю дистанцию, а моя ударная техника на высочайшем уровне. Я не отвлекаюсь на соцсети или мнения других — мой фокус на семье, друзьях, команде и цели. Это другой менталитет». Сирил Ган

Ган в третий раз попытается стать чемпионом UFC. Ранее он уступал Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу.

Напомним, ранее Биспинг сравнил Аспиналла с Мохаммедом Али.