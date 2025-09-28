Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор в интервью на YouTube-канале SecondsOut сообщил, что обсуждает свое возвращение в октагон непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Сейчас я не веду переговоры с UFC от своего имени, как это было раньше. Я веду переговоры с США от имени Ирландии. Это довольно необычно. Но президент Дональд Трамп и его администрация полностью поддерживают меня, и я с нетерпением жду, чтобы устроить настоящее шоу. Конор Макгрегор

Следующий поединок планируется провести на турнире UFC в Белом доме, который запланирован на июнь 2026 года.

Макгрегор желает космический гонорар за бой в Белом доме.