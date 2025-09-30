Перейра назвал соперника после поединка с российским чемпионом
Алекс нацелен на Ульберга
около 8 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра назвал планы после реванша с Магомедом Анкалаевым, отметив, что не заинтересован в третьем поединке с россиянином. Слова бразильца приводит vringe.com:
Я дважды побеждал Иржи Прохазку, побеждал Халила Раунтри. Сейчас на слуху Карлос Ульберг. Он поднялся на вершину в рейтинге. Он показывает отличные выступления. Так что, скорее всего, это будет он.
Напомним, что бой Перейра – Анкалаев II состоится в Лас-Вегасе 4 октября.
