Бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что уже в 2026 году чемпион организации Алекс Перейра может достичь статуса лучшего бойца в истории:

Я думаю, что если Алекс Перейра победит в тяжелом весе и станет там чемпионом, то мы не сможем даже обсуждать, кто является величайшим бойцом в истории. Когда мы говорим о лучшем бойце всех времен, мы просто обязаны упомянуть Алекса Перейру. Я действительно так считаю.

За кулисами я слышал лишь, что для Алекса Перейры есть разные возможные поединки в тяжелом весе. Если он станет временным или бесспорным чемпионом в тяжелом весе в 2026 году, то это будет одна из лучших историй.