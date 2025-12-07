Результаты UFC 323: поражения Морено, Сехудо, ничья Блаховича
В рамках шоу прошло четырнадцать поединков
На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 323, который возглавил реванш чемпиона легчайшей весовой категории Мераба Двалишвили и Петра Яна.
Во втором по значимости событии чемпион легчайшего дивизиона Алешандре Пантоха бился против Джошуа Вана.
Результаты турнира UFC 323:
- Петр Ян победил единогласным решением судей Мераба Двалишвили
- Джошуа Ван победил техническим нокаутом в первом раунде Алешандре Пантоху
- Тацуро Таира победил техническим нокаутом во втором раунде Брэндона Морено
- Пейтон Талботт победил единогласным решением судей Генри Сехудо
- Бой Яна Блаховича и Богдана Гуськова завершился ничьей решением большинства судей
- Мануэль Торрес победил техническим нокаутом в первом раунде Гранта Доусона
- Крис Данкан победил сабмишеном (анаконда) в первом раунде Терренса МакКинни
- Мейси Барбер победила единогласным решением судей Карин Силву
- Фарес Зиам победил техническим нокаутом во втором раунде Назима Садихова
- Брунно Феррейра победил единогласным решением судей Марвина Веттори
- Джалин Тернер победил техническим нокаутом в первом раунде Эдсона Барбозу
- Иво Бараньевский победил нокаутом в первом раунде Ибо Аслана
- Мансур Абдул-Малик победил сабмишеном (гильотина) в первом раунде Антонио Троколи
- Майрон Сантос победил техническим нокаутом в третьем раунде Мухаммада Наимова
