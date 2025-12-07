Олег Гончар

На UFC 323 в Лас-Вегасе россиянин Петр Ян (19-5) победил чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (21-5) единогласным решением судей.

Начало боя оказалось взрывным, так как Двалишвили первым попал ударом по сопернику, но правый Яна заставил грузина отступить. Чемпион сразу пошел в борьбу, но все попытки перевести бой в партер были неудачными.

Во втором раунде Ян неожиданно сам провел тейкдаун, но Двалишвили быстро вернулся в стойку. Лишь в третьем Мераб реализовал два перевода, одним из которых был амплитудный бросок.

В четвертом раунде на Двалишвили начали действовать удары по корпусу, но он не переставал идти вперед и пытаться проходить в ноги.

После боя судьи присудили победу Яну с счетом: 49-46, 49-46 и 48-47.