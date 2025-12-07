Олег Гончар

Во втором по значимости бою UFC 323 Джошуа Ван (16-2) завоевал титул наилегчайшего веса благодаря травме действующего чемпиона Алешандре Пантожи (30-6).

Пантожа агрессивно пошел вперед с акцентированными ударами, включая хай-кик. Нога бразильца зависла на плече Вана, и при падении он неудачно приземлился на левую руку, что привело к перелому локтя. Алешандре не смог продолжить, рефери остановил бой на 26-й секунде.

Ending one of the greatest runs in UFC history like this sucks.



Feel horrible for Alexandre Pantoja. #UFC323



pic.twitter.com/TYMg9tinnY — Zach “🅂🄲🄷🅄🅉” Schumaker (@ZachSchumaker) December 7, 2025

Пантожа, который имел четыре успешные защиты, завершил серию из 5 побед. Он прошел МРТ, но возвращение ожидается не раньше весны 2026 года.

Напомним, что на турнире россиянин Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили.