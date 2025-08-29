Шевченко против Вэйли Чжан: в UFC объявили бой чемпионок
Валентина и Вейли договорились о поединке
около 2 часов назад
Чемпионка UFC в найлегчайшем весе Валентина Шевченко (25-4-1, 8 КО) проведет защиту титула против экс-чемпионки в первом найлегчайшем весе Вэйли Жанг (26-3, 11 КО).
Бой состоится на турнире UFC 322, который пройдет 15 ноября в Нью-Йорке. Бой станет вторым по значимости событием вечера.
37-летняя Шевченко в 2025 году победила Манон Фиоро решением судей.
36-летняя Жанг в феврале победила решением судей Татьяну Суарес.