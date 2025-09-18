Олег Гончар

Российско-ирландский боец Артем Лобов (13-15-1) прокомментировал решение Конора Макгрегора (22-6) отказаться от участия в выборах президента Ирландии, о чем он рассказал в интервью MMA Junkie.

«Мы с Конором давно говорили о его желании баллотироваться на пост президента. Одна из причин, почему я организовал ему встречу с Владимиром Путиным, — это планы Конора в политике. Хочешь быть президентом — нужно налаживать связи, а Путин, очевидно, ключевая фигура в мировой политике». Артем Лобов

Он поддержал решение Макгрегора выйти из гонки.

«Психологически он не готов. Мы видели, как он пропустил пресс-конференцию. Это не тот Конор, которого я знаю. Я помню, как он с разорванными связками на обеих коленях вышел за временным поясом UFC. Вот такой Конор мог бы стать отличным президентом и решить проблемы Ирландии». Артем Лобов

Лобов считает, что Макгрегору нужно восстановить форму, чтобы вернуться к своей лучшей версии — как в спорте, так и в политике.

Напомним, Майкл Чендлер надеется побиться с Макгрегором в Белом доме.