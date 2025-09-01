Олег Гончар

Член Зала славы UFC и экс-чемпион в среднем весе Майкл Биспинг высоко оценил нынешнего обладателя титула UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла (15-3), назвав его уникальным бойцом, сообщает Sportskeeda.

Биспинг подчеркнул физические и технические качества Аспиналла, сравнив его с легендарным боксером Мохаммедом Али и экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером. Он отметил, что Аспиналл, несмотря на свои габариты, легок на ногах, умеет бороться и демонстрирует универсальность.

«Том — гигант, но он движется легко. Он как Мохаммед Али в ММА или Жорж Сен-Пьер в супертяжелом весе. Аспиналл может всё». Майкл Биспинг

Биспинг считает Аспиналла фаворитом в предстоящем поединке против Сириля Гана (13-3), но предупредил, что бой будет конкурентным, если Ган сможет останавливать тейкдауны.

Напомним, бой Аспиналла и Гана запланирован на UFC 326, 14 декабря, в Лондоне.