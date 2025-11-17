Стало известно, кто может стать следующим соперником Махачева
Менеджер Абдель-Азиз подтвердил желание россиянина в выборе соперника
около 7 часов назад
Ислам Махачев
Алі Абдель-Азіз, менеджер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева (28-1), поделился планами на следующий бой.
По словам Абдель-Азиза, Махачев хочет следующий бой провести против экс-чемпиона Камару Усмана.
«Ислам сказал, что хочет видеть Усмана своим следующим соперником. Этот парень очень жесткий соперник. Я также являюсь его менеджером, и бой с ним никому не будет легким. Он настоящий боец, а Махачев хочет проводить настоящие бои».
Махачев, который недавно завоевал второй титул UFC, доминировал над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.