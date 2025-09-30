Олег Гончар

Ирландский боец ММА Пол Хьюз поделился мнением о потенциальном бое между действующим чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией и претендентом на титул в полусреднем весе Исламом Махачевым. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

«Я думаю, що Топурия выиграл бы бой с Исламом Махачевым достаточно уверенно», – заявил Хьюз. Пол Хьюз

Пол пояснил, что стили делают бои, и Топурия легко одолеет Махачева.

3 октября Хьюз проведет реванш с Усманом Нурмагомедовым, которому ранее проиграл по судейскому решению. Поединок состоится на турнире PFL Road to Championship 3.

