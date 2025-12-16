Олег Гончар

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия (17-0) отложил свое возвращение в Октагон, объяснив это решение обвинениями в домашнем насилии.

По словам Топурии, в последние месяцы он подвергался давлению и угрозам распространить ложные обвинения в домашнем насилии за невыполнение финансовых требований.

Грузин назвал эти обвинения полностью необоснованными, а доказательства (аудио, сообщения, свидетельства, видео) передал в суд для действий по отношению к вымогательству, фальсификации и угрозам.

Молчание сначала выбрал для защиты детей, но понял, что оно позволяет ложным нарративам укореняться. Топурия в настоящее время доверяет правовой системе Испании и просит воздержаться от спекуляций и уважать приватность семьи.

Напомним, Топурия в последнем поединке нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде.

Как стало известно ранее, Гэтжи и Пимблетт побьются за временный титул в легком весе на шоу UFC 324.