Стало известно, когда Топурия вернется в октагон
Испанец не хочет драться в начале 2026 года
1 день назад
Обладатель титула UFC в легком дивизионе испанец Илья Топурия (17-0) заявил, что не выйдет в октагон как минимум до апреля 2026 года.
Об этом 28-летний боец грузинского происхождения сообщил в своих социальных сетях.
«Я не буду драться в первом квартале следующего года. Сейчас я переживаю трудный период в своей личной жизни. Хочу сосредоточиться на своих детях и как можно быстрее уладить эту ситуацию.
Я не хочу задерживать дивизион. UFC организует нужные поединки, а как только все вопросы будут решены, я сообщу, что готов вернуться».
Ранее Дэйна Уайт заявил, что Топурия является «вероятным кандидатом» на главный бой первого турнира UFC на Paramount, сделка с которым вступает в силу 1 января 2026 года.
Напомним, что в своем последнем поединке в июне 2025 года на UFC 317 Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру в 1-м раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе.
