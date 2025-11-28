Владимир Кириченко

Обладатель титула UFC в легком дивизионе испанец Илья Топурия (17-0) заявил, что не выйдет в октагон как минимум до апреля 2026 года.

Об этом 28-летний боец грузинского происхождения сообщил в своих социальных сетях.

«Я не буду драться в первом квартале следующего года. Сейчас я переживаю трудный период в своей личной жизни. Хочу сосредоточиться на своих детях и как можно быстрее уладить эту ситуацию. Я не хочу задерживать дивизион. UFC организует нужные поединки, а как только все вопросы будут решены, я сообщу, что готов вернуться».

I won’t be fighting in the first quarter of next year. I’m going through a difficult moment in my personal life. I want to focus on my children and resolve this situation as soon as possible.

I don’t want to hold up the division. The UFC will make the matchups needed, and as soon… — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 27, 2025

Ранее Дэйна Уайт заявил, что Топурия является «вероятным кандидатом» на главный бой первого турнира UFC на Paramount, сделка с которым вступает в силу 1 января 2026 года.

Напомним, что в своем последнем поединке в июне 2025 года на UFC 317 Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру в 1-м раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе.

