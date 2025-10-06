Олег Гончар

Президент США Дональд Трамп объявил новую дату проведения турнира UFC на территории Белого дома.

По словам Трампа, турнир пройдет 14 июня 2026 года, что совпадает с его 80-летием, сообщает RSBN.

«14 июня следующего года мы проведем большой бой UFC в Белом доме — прямо на его территории». Дональд Трамп

Сначала событие планировалось на июль 2026 года в рамках празднования 250-летия независимости США, но его перенесли на июнь. Трамп, близкий друг президента UFC Даны Уайта, неоднократно посещал бои, включая UFC 309 в ноябре 2024 года.

Ранее Конор МакГрегор заявил о подписании контракта на участие в шоу в бою против Майкла Чендлера.

Напомним, стало известно, сколько UFC потратит на газон для шоу на территории Белого дома.