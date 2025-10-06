Трамп объявил новую дату турнира UFC в Белом доме
Событие состоится на 80-летие президента
около 1 часа назад
Президент США Дональд Трамп объявил новую дату проведения турнира UFC на территории Белого дома.
По словам Трампа, турнир пройдет 14 июня 2026 года, что совпадает с его 80-летием, сообщает RSBN.
«14 июня следующего года мы проведем большой бой UFC в Белом доме — прямо на его территории».
Сначала событие планировалось на июль 2026 года в рамках празднования 250-летия независимости США, но его перенесли на июнь. Трамп, близкий друг президента UFC Даны Уайта, неоднократно посещал бои, включая UFC 309 в ноябре 2024 года.
Ранее Конор МакГрегор заявил о подписании контракта на участие в шоу в бою против Майкла Чендлера.
Напомним, стало известно, сколько UFC потратит на газон для шоу на территории Белого дома.