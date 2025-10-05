Владимир Кириченко

Чемпион организации в наилегчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили после защиты титула против американца Кори Сэндхагена на турнире по смешанным единоборствам UFC 320 превзошел достижение сразу четырех именитых бойцов лиги.

После этого боя на счету Мераба стало 14 побед в UFC подряд.

Благодаря этому по продолжительности успешной серии он обошел Джона Джонса, Деметриуса Джонсона, Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя, на счету которых победная серия из 13 боев в промоушене.

