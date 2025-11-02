UFC Fight Night 263: Гарсия шокирует Онаму нокаутом
Турнир в Лас-Вегасе принес серию ранних финишей и спорных решений – от ТКО до сабмишенов
около 8 часов назад
В ночь на 2 ноября прошел турнир UFC Fight Night 263, в главном событии которого Стив Онама дрался против Дэвида Онами.
Результаты турнира:
- Стив Гарсия победил техническим нокаутом в первом раунде Дэвида Онаму.
- Вальдо Кортес-Акоста победил нокаутом в первом раунде Анте Делию.
- Джеремайя Уэллс победил единогласным решением судей Тембу Горимбо.
- Айзек Дулгарян проиграл удушающим приемом в первом раунде Ядьеру Дель Валье.
- Чарли Радтке победил удушающим приемом в третьем раунде Даниэля Фрунза.
- Аллан Насименто победил удушающим приемом во втором раунде Коди Дьердена.
- Билли Элекана победил удушающим приемом в первом раунде Кевина Кристиана.
- Тимоти Куамба победил единогласным решением судей Чана Хо Ли.
- Донте Джонсон победил удушающим приемом во втором раунде Седрика Дюма.
- Кетлен Виейра проиграла раздельным решением судей Норме Дюмон.
- Элис Арделян победила единогласным решением судей Монтсеррат Руис.
- Филип Роу проиграл единогласным решением судей Сок Хён Ко.
- Талита Аленкар победила удушающим приемом Ариану Карнелосси.