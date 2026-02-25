Олег Шумейко

14 июня возле Белого дома состоится крупнейшее событие UFC в 2026 году, которое будет приурочено к 250-й годовщине независимости США.

По информации Puck News, на мероприятие планируется потратить огромную сумму – 60 миллионов долларов. Причем неизвестно, входят ли в этот бюджет гонорары бойцов. Сообщается, что предыдущий крупнейший проект UFC 306 обошёлся организаторам в около 20 миллионов долларов.

UFC White House планируется провести на лужайке возле Белого дома. Там установят октагон и добавят трибуны (количество зрителей должно достигнуть около 5 тысяч человек).

Напомним, что президент UFC представил Дональду Трампу файткард на мероприятие.