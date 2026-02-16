Олег Гончар

UFC планирует организовать титульный бой между чемпионом в легком весе Илией Топурией и временным обладателем пояса Джастином Гэтжи. Об этом сообщил авторитетный испанский журналист Альваро Кольменеро.

По его информации, именно это противостояние матчмейкеры хотят сделать главным событием турнира, который планируется провести 14 июня в Белом доме. Ивент якобы приурочен к 250-летию независимости США. Официального подтверждения от UFC пока нет, однако идея проведения исторического шоу в такой локации активно обсуждается.

29-летний Топурия остается непобежденным в профессиональном ММА и владеет полноценным титулом в дивизионе до 70 кг. Гэтжи в настоящий момент имеет статус временного чемпиона.

Напомним, Топурия закрыл судебное дело с экс-супругой и вернулся к тренировкам.