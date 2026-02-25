Президент UFC Дейна Вайт заявил, что уже имеет перечень боёв на мероприятие возле Белого дома, которое должно состояться летом 2026 года. Функционера цитирует vringe.com:

Процесс матчмейкинга уже начался. Подготовку к турниру мы завершили на прошлой неделе. Мы представим два разных варианта. Нет, не говорю, что всё уже готово. Говорю, что файткард уже составлен. Пока что не знаем, как будет проходить анонсирование боёв. Пока что обдумываем сразу несколько идей. Отправляюсь в Вашингтон на встречу с президентом и его командой. Обсудим как организационные моменты, так и файткард.

Предложу Трампу сразу три варианта формата мероприятия. Посмотрим, что ему понравится, а что нет. Это событие будет потрясающим, уникальным и очень дорогим. О боях ничего вам не скажу.