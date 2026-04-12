Ульберг в дебюте боя нокаутировал Прохазку и стал новым чемпионом UFC
Ульберг и Прохазка / Фото - Yahoo
Новозеландец Карлос Ульберг (14-1) победил чеха Иржи Прохазку (32-6-1) в бою за вакантный пояс чемпиона в полутяжелом дивизионе на шоу UFC 327.
Ульберг победил нокаутом в 1-м раунде.
Титул был вакантным после того, как чемпион Алекс Перейра изменил весовую категорию.
Для Прохазки это был четвертый титульный поединок в UFC. Ульберг впервые провел бой за пояс чемпиона лиги.
Турнир UFC 327 прошел в Майами, США.
