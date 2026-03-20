Денис Седашов

Ирландец Конор Макгрегор официально завершил отбывать 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил UFC. С сегодняшнего дня, 20 марта, бывший чемпион в двух весовых категориях имеет право вернуться к выступлениям в октагоне.

Отсчет дисквалификации начался 20 сентября 2024 года после того, как боец пропустил три допинг-теста и признал свою вину.

Макгрегор не выходил в клетку с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Макгрегор имеет соперника и дату следующего поединка.