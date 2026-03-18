Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) для talkSPORT заявил, что не исключает боя своего клиента против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе американца Джона Джонса.

«Если говорить о кроссоверных поединках, то очень интересным противостоянием мог бы стать бой против Джона Джонса в США. Поединок лучшего бойца в тяжелом весе ММА против одного из лучших боксеров своего поколения мог бы стать грандиозным событием, если его правильно организовать. Кто же самый крутой человек на планете?».

Бой Усика против кикбоксера Рико Верхувена пройдет 23 мая в Гизе.

Недавно Усик заявлял, что планирует провести поединок против победителя боя Фабио Уордли и Даниэля Дюбуа, а затем – трилогию против Тайсона Фьюри.

Ранее известный боец Том Аспиналл рассказал, как Верхувен может победить Усика.