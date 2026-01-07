Амосов назвал планы на 2026 год в UFC – нацелен на бывшего чемпиона
Ярослав хочет за год провести 3 поединка
около 2 часов назад
Бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов (29-1) в интервью lb.ua назвал планы в UFC на 2026 год:
Я хотел бы провести три боя, но думаю, что будет два. Когда это будет? Сейчас Леон Эдвардс (экс-чемпион UFC) что-то про Лондон говорит… Я ответил, что готов. Не уверен, что этот поединок состоится. Пока тишина. Я приехал домой, подумал, что было бы хорошо с ним где-то в марте встретиться. Хотя не очень люблю фактически сразу после поединка начинать все сначала. Попробовать можно. Если бы была дата, то держал бы себя уже в форме.
