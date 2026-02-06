Украинский боец UFC Ярослав Амосов на один час вышел за пределы привычного для себя формата подготовки и сменил клетку ММА на необычный дрифт-трек на льду Киевского водохранилища. Во-первых — дрифт. Во-вторых — новые условия, где нет права на ошибку. Без поединков и соперников — лишь скорость, контроль и работа на грани сцепления.

Этот заезд стал FIRST дрифтом Амосова — первым опытом чемпиона в автоспортивной дисциплине на льду, где каждое движение требует максимальной концентрации, а решения принимаются мгновенно. Здесь обязательно приходится что-то преодолевать: страх, инерцию, привычные сценарии.

Его наставником стал Артем Хорольский, один из самых известных украинских дрифтеров. Вместе они провели совместные заезды в условиях, где лед не оставляет пространства для импровизации. Решают техника, точность и холодная голова.

«В дрифте, как и в клетке UFC, ошибки не прощают. Контроль решает все», – отметил Амосов после заездов.

Кросс-спорт формат FIRST дрифта стал примером подхода, когда спортсмен выходит за пределы привычного и принимает новый вызов. Это не шоу и не попытка сменить вид спорта, а тест на адаптацию и внутреннюю готовность работать в другой системе координат.

Боец, привыкший к давлению в клетке, проверил себя в дисциплине, где решающими являются доли секунды, техническая точность и полная концентрация. Другая поверхность, другой формат, но тот же принцип: все в твоих руках.

Быть FIRST — значит принимать на себя новые вызовы и работать с ними так же серьезно, как и с теми, что уже стали привычными.