Олег Гончар

Украинский боец UFC Ярослав Амосов (29-1) рассказал в интервью Fight Zona о своем знакомстве с Мерабом Двалишвили (21-5), подарке львовского шоколада и объяснил, почему грузинский коллега — «забавный и классный парень».

Амосов назвал Мераба очень простым, забавным и классным парнем, но он не помнит точно, как именно они познакомились. Ярослав помнит, что сначала общались онлайн, ставили друг другу лайки, репосты, сообщения.

Я написал ему по-русски — кажется, даже записал голосовое сообщение. А он отвечал на английском, и я тогда подумал: ну, не совсем мой вариант. На тот момент английский я уже понимал, но говорить было некомфортно. Собственно, и сейчас не идеально, но уже могу что-то сказать — пусть коряво и не идеально, однако могу объясниться. Так мы и начали понемногу общаться: лайки, какие-то репосты, мелкие реакции. А впервые вживую пересеклись уже позже. Я приехал на турнир, у меня была встреча с UFC, и после соревнований мы случайно встретились в отеле. Потом еще не раз пересекались. Ярослав Амосов

После своего боя Амосов написал Мерабу, что у него для него подарок. Он понимал, что у Двалишвили много сообщений, но всё равно написал. Оказалось, что Мераб сам искал номер украинца. Ярослав позвонил и сказал, что презент — не что-то супер-крутое, а просто знак внимания. Это был львовский шоколад ручной работы, который жена положила в чемодан во время сборов на подготовку.

Амосов приехал к Мерабу домой и передал шоколад со словами: «Если ты приедешь в Украину — тебя люди будут просто на руках носить».

