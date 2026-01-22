Владимир Кириченко

Украинский боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов (29-1) для YouTube-канала Fight Zona рассказал, когда он планирует провести свой следующий поединок.

Ты бы когда хотел вернуться?

«Это может быть очень скоро. Я согласился на бой, но жду ответа. Думаю, что завтра мне ответят, надеюсь. Но ведь главное – раскручивать всю эту ММА-историю вообще, ММА-каналы».

14 декабря 2025 года на турнире UFC on ESPN 73 Ярослав победил американца Нила Магни (31-14) удушающим приёмом в первом раунде.

Напомним, Амосов планирует выступать в двух весовых категориях.