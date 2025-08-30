Мужская сборная Украины завоевала серебро на чемпионате мира по современному пятиборью
Медаль сине-желтым принесли Юрий Ковальчук, Роман Попов и Данила Сыч
около 1 часа назад
Мужская сборная Украины выиграла серебряные медали на чемпионате мира по современному пятиборью, который завершился в литовском Каунасе.
В состав команды вошли Юрий Ковальчук, Роман Попов и Данило Сыч, которые набрали 4573 очка, заняв второе место. Чемпионами стали пятиборцы Франции (4594), бронза досталась команде Египта (4559).
Для украинских спортсменов это первая медаль в командном первенстве с 2018 года.
Ковальчук принес Украине золото чемпионата Европы.
