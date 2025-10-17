Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в интервью РБК-Украина рассказал, какие зарплаты получают тренеры в нашей стране.

«8-10 тысяч гривен может получить тренер, который после университета физического воспитания и спорта придет работать в ДЮСШ.

Представьте: молодой человек, полный амбиций получил образование и хочет работать. Как он может завести семью, построить себе жилье и строить жизнь за эту сумму? Эта система не дает возможностей, она консервирует систему, где есть мастодонты, которые на себя подтягивают лучшие группы, лучших атлетов и получают надбавки и премии за их результаты.

К примеру, несколько лет назад моему сыну было 14 лет, и он решил пойти играть в баскетбол. И я просто не мог его устроить в ДЮСШ. Все говорили: «14 лет? И что, он раньше не играл?» Не играл. Говорят – «Не интересно». Как это не интересно? Я не хочу, чтобы он играл в НБА, чтобы стал чемпионом мира. Я хочу, чтобы он нашел команду, новых друзей, занимался спортом и становился частью сообщества.

К сожалению, тренеров в ДЮСШ это не интересует. Их интересует результат команды на соревнованиях. Зачем им мой ребенок, который будет играть с нуля и будет тянуть команду вниз? Поэтому именно клубная система обеспечивает массовость, охват и будет обеспечивать возможности и молодым тренерам также.

В спортивных клубах есть членские взносы, каждый понимает, что он за этот взнос получает. Когда мы обеспечим развитие и распространение системы спортивных клубов, начнут подтягиваться спонсоры, которые будут поддерживать спортивные клубы в общинах. Это не «Кока-Кола» и не «Адидас», это маленькие локальные бизнесы, они захотят быть присутствующими на логотипах команд, они станут узнаваемыми и любимыми местными брендами. А главное – это будет активизировать и объединять людей».