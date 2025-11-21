Владимир Кириченко

Накануне в Верховной Раде Украины были приняты проекты Постановлений о освобождении Германа Галущенко с должности Министра юстиции Украины и Светланы Гринчук с должности Министра энергетики Украины. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Обе постановления поддержали представители спорта – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, звездный стронгмен Василий Вирастюк, почетный член UEFA Григорий Суркис и президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

Президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха и президент футбольного клуба Эпицентр, глава Федерации тяжелой атлетики Александр Герега отсутствовали на заседании.

Всего за постановление о освобождении Галущенко проголосовали 323 депутата, Гринчук – 315.

Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении операции Мидас по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Соорганизатором схемы следствие считает бизнесмена Тимура Миндича, в деле также фигурируют Галущенко и Гринчук.

