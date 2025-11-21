Беленюк, Вирастюк и Суркис проголосовали за увольнение министров энергетики и юстиции, Саладуха отсутствовала
У президента футбольного клуба Эпицентра очень много дел
около 1 часа назад
Накануне в Верховной Раде Украины были приняты проекты Постановлений о освобождении Германа Галущенко с должности Министра юстиции Украины и Светланы Гринчук с должности Министра энергетики Украины. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.
Обе постановления поддержали представители спорта – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, звездный стронгмен Василий Вирастюк, почетный член UEFA Григорий Суркис и президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.
Президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха и президент футбольного клуба Эпицентр, глава Федерации тяжелой атлетики Александр Герега отсутствовали на заседании.
Всего за постановление о освобождении Галущенко проголосовали 323 депутата, Гринчук – 315.
Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении операции Мидас по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Соорганизатором схемы следствие считает бизнесмена Тимура Миндича, в деле также фигурируют Галущенко и Гринчук.
Генассамблея ООН поддержала Олимпийское перемирие перед Играми-2026