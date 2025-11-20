Денис Седашов

Генассамблея ООН единогласно поддержала резолюцию о Олимпийском перемирии накануне зимних Игр 2026 года в Италии.

Документ был принят на 80-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке — его инициировали Италия, страна-хозяйка Игр, и Международный олимпийский комитет. Резолюция призывает государства обеспечить «паузу» во влиянии геополитических конфликтов на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Перемирие должно начаться за семь дней до старта Игр — 6 февраля 2026 года — и продлиться до недели после завершения Паралимпиады 15 марта.

165 стран поддержали резолюцию.

В тексте Генассамблея призывает государства коллективно и индивидуально соблюдать Олимпийское перемирие, содействовать безопасности участников, а также сотрудничать с МОК и МПК в продвижении мира, диалога и толерантности через спорт — особенно в регионах, где продолжаются конфликты.

