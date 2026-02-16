Коцар заняла 10-е место в биг-эйре на Олимпиаде-2026, золото — у Канады.
Финал в Милане был отложен из-за снегопада
39 минут назад
16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане разыграли медали в женском биг-эйре по фристайлу. Украину в финале представила Екатерина Коцар.
Украинская спортсменка заняла 10-е место в решающем раунде. В квалификации Коцар показала 11-й результат и пробилась в финал, где должны были выступить 12 участниц. В то же время швейцарки Анук Андраска и Матильда Гремо из-за травм не смогли стартовать в финале.
Начало соревнований было запланировано на 20:30, однако его отложили на час из-за сложных погодных условий и сильного снегопада.
Когда же соревнования начались, то Коцар занимала промежуточную шестую позицию, но потом опустилась на десятую.
Олимпийские игры-2026. Фристайл. Биг-эйр. Женщины
1. Меган Олдем (Канада) – 180,2
2. Эйлин Гу (Китай) – 179,0
3. Флора Табанелли (Италия) – 178,25
...
10. Екатерина Коцар (Украина) – 156,00
