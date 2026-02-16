Олег Гончар

16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане разыграли медали в женском биг-эйре по фристайлу. Украину в финале представила Екатерина Коцар.

Украинская спортсменка заняла 10-е место в решающем раунде. В квалификации Коцар показала 11-й результат и пробилась в финал, где должны были выступить 12 участниц. В то же время швейцарки Анук Андраска и Матильда Гремо из-за травм не смогли стартовать в финале.

Начало соревнований было запланировано на 20:30, однако его отложили на час из-за сложных погодных условий и сильного снегопада.

Когда же соревнования начались, то Коцар занимала промежуточную шестую позицию, но потом опустилась на десятую.

Олимпийские игры-2026. Фристайл. Биг-эйр. Женщины

1. Меган Олдем (Канада) – 180,2

2. Эйлин Гу (Китай) – 179,0

3. Флора Табанелли (Италия) – 178,25

...

10. Екатерина Коцар (Украина) – 156,00