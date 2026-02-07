Олег Шумейко

Фристайлистка Катерина Коцар высказалась в интервью Суспільне Спорт о дебютной Олимпиаде-2026.

О эмоциях от будущего старта

Я в восторге. На самом деле, я считаю победой уже то, что наконец-то есть украинский флаг в старт-листе на Олимпийских играх в слоупстайле и биг-эйре. Очень рада, что нам удалось (попасть на Олимпиаду). Постараюсь насладиться этим процессом и в итоге показать что-то достойное.

Волнение? Конечно, есть, перед каждыми соревнованиями оно присутствует. Где-то начинаешь думать о каких-то ошибках, что когда-то где-то ты падала. Это тоже неотъемлемый процесс, но мы с ним боремся.

О последней тренировке перед выступлением в квалификации

У нас была третья, заключительная тренировка. Трасса очень классная, действительно олимпийского уровня, но сложная. Мне она очень нравится. Она такая – как вызов, но при этом очень качественная, классная, крутая. Хотелось бы на таких трассах выступать чаще.

О специфике трасс на международных соревнованиях по слоупстайлу

У нас вообще трассы никогда не повторяются. В прошлом году трасса в Ливиньо была другой и в следующем году она также будет другой. Это фишка нашего спорта, что трассы не повторяются, и все участники одновременно с ними знакомятся. То есть у местных спортсменов нет привилегии, что они на этой трассе уже катались.

Похожа ли эта трасса на какую-то из предыдущих? В итоге, они все похожи: везде есть трамплины, железные рэйлы. Трудно сказать. Они все индивидуальные, как какие-то произведения искусства: в каждом ищешь что-то индивидуальное. Поэтому и меньше ищешь, чем они похожи.

Является ли трасса в Ливиньо самой сложной в ее карьере

Наверное, нет. Я бы не сказала, что она технически самая сложная, но достаточно сложная на выносливость, потому что аж семь секций: четыре рэйловых и потом три трамплина. И они все такие достаточно динамичные, ты не успеваешь между ними как-то вдохнуть-выдохнуть. Только приземлил одну секцию, сразу едешь на следующую и готовишься к трюку. Я бы сказала, что это трасса на выносливость.

О состоянии снега и прогнозе погоды на день квалификации

У нас, скорее всего, по прогнозу (день квалификации) будет такая же погода, поэтому я не ожидаю каких-то изменений. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы всё осталось так, как есть, но посмотрим. У нас скорость во время выступления не оценивается: она важна, чтобы долететь до приземления, но не оценивается, поэтому мы как-то реже обращаем внимание на состояние снега. Мы думаем о своих сальто.

Напомним, что Коцар выступит в первый официальный день ОИ-2026.