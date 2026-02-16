Марусяк и Калиниченко не вышли в финал суперкоманды на Олимпиаде-2026
Украинцы завершили выступление в первом раунде
около 2 часов назад
Евгений Марусяк
В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане разыграют медали в прыжках с трамплина среди мужских суперкоманд.
Сборную Украины в этой дисциплине представили Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. По итогам первого раунда украинский дуэт набрал 208,1 балла и занял 14-е место. Этого результата оказалось недостаточно для выхода во второй раунд, куда проходят лучшие команды после стартовой серии прыжков.
