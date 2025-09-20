Олег Гончар

Президентка Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила решение сохранить нейтральный статус для российских и белорусских атлетов на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, сообщает пресс-служба МОК.

По словам Ковентри, эти правила хорошо сработали в Париже в 2024 году.

«Мы довольны тем, как это работало в Париже. Мы обсудили необходимость обеспечить честность и соблюдение всех условий. Все останется без изменений. В Париже действовала специальная комиссия по проверке нейтрального статуса с участием международных федераций, то же самое будет в Милане». Кірсті Ковентрі

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 23 февраля. Количество нейтральных атлетов определят ближе к Играм.

В Париже-2024 выступили 32 нейтральных спортсмена