Олег Гончар

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе правила для «нейтральных» атлетов на зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, аналогичные тем, что действовали на ОИ-2024 в Париже, сообщает «Суспильне».

На летних Играх в Париже выступили 32 «нейтральные» спортсмена из десяти видов спорта.

Российским и белорусским атлетам и персоналу запрещено участвовать, если они поддерживают войну в Украине или связаны с военными или силовыми структурами.

Медали «нейтральных» спортсменов не будут учитываться в общем зачете ОИ-2026. Допуск будет зависеть от решений международных федераций — ранее в хоккее, бобслее, скелетоне и санном спорте россиян и белорусов уже исключили. Окончательный список участников определят до февраля 2026 года.

