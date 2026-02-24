Олег Гончар

Горнолыжница Линдси Вонн получила серьезную травму во время старта в даунхилле на Олимпиаде-2026. Спортсменка вышла на дистанцию, несмотря на разрыв крестообразной связки колена, однако уже на первом вираже упала и не смогла завершить спуск, сообщило "Суспільне".

Вонн эвакуировали в больницу вертолетом. Медики диагностировали перелом большеберцовой кости, после чего американка перенесла несколько операций. По словам спортсменки, существовала угроза ампутации из-за осложнений, связанных с внутренним давлением в тканях.

Хирург-ортопед, который работает со сборной США, провел фасциотомию — оперативное вмешательство для снижения давления и восстановления кровообращения. Вонн объяснила, что из-за накопления крови возникла опасность для конечности, однако своевременная операция позволила её сохранить.

Напомним, Линдси Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде-2026.