Денис Седашов

Олимпийская чемпионка 2010 года по горнолыжному спорту Линдси Вонн получила серьезную травму на зимних Олимпийских играх 2026 года. После падения во время соревнований 41-летняя американка сломала ногу и уже перенесла операцию. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, спортсменку доставили в больницу имени Кодивиллы в Кортине, где ей провели обследование. После диагностики медики приняли решение перевезти Вонн в госпиталь в Тревизо, где было проведено хирургическое вмешательство для стабилизации перелома.

