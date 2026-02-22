Прощай, Италия! Олимпийские игры-2026 завершились яркой церемонией в Вероне
Триумфальный финал в Вероне официально поставил точку в истории двадцать пятых зимних Олимпийских игр
около 10 часов назад
В итальянской Вероне состоялась торжественная церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года. Грандиозное шоу на Арена ди Верона поставило точку в главном спортивном форуме четырёхлетия, который принимали Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония закрытия и знаменосцы
Финальный вечер прошёл в атмосфере итальянского гостеприимства и спортивного единства. Традиционное шествие атлетов возглавили знаменосцы: честь нести сине-жёлтый флаг Украины выпала лыжным акробатам Дмитрию Котовскому и Ангелине Брыкиной.
Олимпийский огонь был официально погашен, а эстафету проведения следующих Игр передали будущим хозяевам — Франции.
Медальный зачёт
В течение соревновательных дней атлеты разыграли 116 комплектов наград. Победителем общего медального зачёта стала сборная Норвегии. В тройку лучших также вошли США и Нидерланды.
Топ-5 медального зачёта (итоговый):
- Норвегия: 18+12+11 = 41
- США: 12+12+9 = 33
- Нидерланды: 10+7+3 = 20
- Италия: 10+6+14 = 30
- Германия: 8+10+8 = 26
Результаты сборной Украины
Украину на Играх-2026 представляли 46 спортсменов в 11 дисциплинах. Сине-жёлтая сборная завершила соревнования без медалей — в третий раз в истории Украины на зимних Олимпийских играх. Ранее подобное случалось на Играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года и Ванкувере 2010 года.
Помимо спортивных результатов, эти Игры запомнятся поступком Владислава Гераскевича, который своей акцией привлёк внимание мировой общественности к Украине.