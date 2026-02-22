Денис Седашов

В итальянской Вероне состоялась торжественная церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года. Грандиозное шоу на Арена ди Верона поставило точку в главном спортивном форуме четырёхлетия, который принимали Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Церемония закрытия и знаменосцы

Финальный вечер прошёл в атмосфере итальянского гостеприимства и спортивного единства. Традиционное шествие атлетов возглавили знаменосцы: честь нести сине-жёлтый флаг Украины выпала лыжным акробатам Дмитрию Котовскому и Ангелине Брыкиной.

Олимпийский огонь был официально погашен, а эстафету проведения следующих Игр передали будущим хозяевам — Франции.

Медальный зачёт

В течение соревновательных дней атлеты разыграли 116 комплектов наград. Победителем общего медального зачёта стала сборная Норвегии. В тройку лучших также вошли США и Нидерланды.

Топ-5 медального зачёта (итоговый):

Норвегия: 18+12+11 = 41 США: 12+12+9 = 33 Нидерланды: 10+7+3 = 20 Италия: 10+6+14 = 30 Германия: 8+10+8 = 26

Результаты сборной Украины

Украину на Играх-2026 представляли 46 спортсменов в 11 дисциплинах. Сине-жёлтая сборная завершила соревнования без медалей — в третий раз в истории Украины на зимних Олимпийских играх. Ранее подобное случалось на Играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года и Ванкувере 2010 года.

Помимо спортивных результатов, эти Игры запомнятся поступком Владислава Гераскевича, который своей акцией привлёк внимание мировой общественности к Украине.