«Два промаха обнулили шансы»: Пидручный подвел итоги спринта на Олимпиаде-2026
Биатлонист отметил, что ход гонки был довольно неплохим для борьбы за высокие позиции
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный завершил свой третий старт на Олимпиаде-2026, заняв 27-е место с двумя промахами. Слова приводит НОК Украины.
К сожалению, два промаха обнулили шансы на борьбу за высокие позиции. Ход был довольно неплохой. Не супер, конечно, но, по моему мнению, достаточно хороший для того, чтобы можно было бороться за высокие позиции. К сожалению, эти два промаха помешали.
Мандзин — лучший среди украинцев в спринте на Олимпиаде-2026.