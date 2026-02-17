Расписание украинцев на Олимпиаде-2026 17 февраля: Пидручный и Мандзин в эстафете, старт в лыжной акробатике
Сегодня будут разыграны 7 комплектов наград
около 1 часа назад
Представляет расписание соревнований с участием украинцев на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, а также расписание медальных видов.
Во вторник, 17 февраля, будет разыграно 7 комплектов наград.
Медальные соревнования с украинцами
Лыжное двоеборье, большой трамплин (мужчины): Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. Прыжки – в 11.00, гонка и розыгрыш медалей – в 14.45.
Биатлон, эстафета (мужчины): Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Начало – в 15.30.
Немедальные соревнования с украинцами
Фристайл, акробатика (женщины): Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцук и Нелли Попович. Две квалификационные попытки в 11.45 и 12.30.
Фристайл, акробатика (мужчины): Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов. Две квалификационные попытки – в 14.30 и 15.15.
Медальные соревнования без украинцев
Сноубординг, слоупстайл (женщины). Финальные соревнования начинаются в 14.00, заключительный раунд и розыгрыш медалей – в 14.54.
Конькобежный спорт, командные гонки преследования (мужчины). Финалы – в 17.22 и 17.28.
Конькобежный спорт, командные гонки преследования (женщины). Финалы в 17.41 и 17.47.
Бобслей, двойки (мужчины). Третий заезд в 20.00, четвертый – в 22.05.
Фристайл, биг-эйр (мужчины). Начало финальных соревнований – в 20.30, решающие попытки – с 21.17.
