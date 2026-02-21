Медальный зачет Олимпиады-2026 – Норвегия установила рекорд по золотым наградам
Норвежцы в Италии уже собрали 17 медалей высшего качества
1 день назад
Фото: Getty Images
В Италии завершился 14-й соревновательный день Олимпиады-2026.
20 февраля были разыграны медали в пяти видах спорта – биатлоне, лыжном фристайле, кёрлинге, шорт-треке и конькобежном спорте. 2 золота завоевали представители Нидерландов, в то время как Йоханнес Дале-Шевдаль принес Норвегии рекордную для Олимпиад 17-ю золотую награду.
Медальный зачет Олимпиады-2026:
1. Норвегия – 17 + 10 + 10
2. США – 10 + 12 + 7 = 29
3. Италия – 9 + 5 + 13 = 27
4. Нидерланды – 8 + 7 + 3 = 18
5. Германия – 6 + 8 + 8 = 22
6. Франция – 6 + 8 + 6 = 20
7. Швейцария – 6 + 6 + 5 = 17
8. Швеция – 6 + 6 + 4 = 16
9. Австрия – 5 + 8 + 5 = 18
10. Япония – 5 + 7 + 12 = 24