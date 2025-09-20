Олег Гончар

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что исполком не обсуждал отстранение Израиля от зимних Олимпийских игр-2026 из-за продолжающихся военных действий в секторе Газа, сообщает AP.

Встреча исполкома МОК проходит в Милане, где Ковентри подчеркнула отсутствие обсуждений по поводу Израиля.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские атлеты выступят в нейтральном статусе, как на Париже-2024.

При этом, в МОК подчеркнули, что на летних Играх-2024 израильские и палестинские спортсмены жили в Олимпийской деревне без конфликтов.

Ковентри выразила озабоченность мировыми конфликтами, но отметила, что спорт должен объединять.

«Мы не можем разделять спорт из-за конфликтов, так как их много в мире».

Отметим, что некоторые страны, как Испания, требуют отстранения Израиля, но МОК отвергает такие требования.