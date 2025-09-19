Владимир Кириченко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри посетила Олимпийскую деревню в Порт-Романо (Италия). Она оценила место, где будут жить будущие участники зимних Игр-2026.

Цитирует Ковентри Reuters.

«Прекрасные комнаты, спортзал, столовая. Все это сочетает в себе историю, культуру и страсть – то, чем славится Италия. Вы должны гордиться, ведь это действительно потрясающий объект».

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, но точное количество участников станет известно позже. Отметим, что в эти дни в Милане проходит исполком МОК.

